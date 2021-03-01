وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي

غيب الموت الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد تعرضها لأزمة قلبية عقب عودتها لمنزلها من تصوير أحد الأعمال الفنية.

يذكر أن الفنانة أحلام الجريتلي هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي، واشتهرت بالأعمال التلفزيونية والسينمائية ودبلجة الرسوم المتحركة. وقدمت الجريتلي عدة مسلسلات من بينها "من أطلق الرصاص على هند علام". والفنانة أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، ومن آخر أعمال شاركت بها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".

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