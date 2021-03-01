ليفربول يضع حدا لهزائمه بالفوز على متذيل الدوري الإنجليزي

منح هدف من كيرتس جونز وهدف عكسي عن طريق كين برايان ليفربول الفوز 2-صفر على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب ليضع حامل اللقب حدا لأربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفي غياب الحارس البرازيلي أليسون في أعقاب وفاة والده الأسبوع الماضي، بدأ الحارس البديل أدريان المباراة مع ليفربول لكن آرون رامسديل حارس شيفيلد هو الذي تألق في الشوط الأول بسلسلة من التصديات الرائعة.
لكن رامسديل لم يستطع أن يفعل شيئا تجاه تسديدة جونز في بداية الشوط الثاني، بعد أن سدد لاعب وسط ليفربول في الشباك عقب تمريرة بكعب القدم من روبرتو فيرمينو في الشوط الثاني.
وأبدلت تسديدة المهاجم البرازيلي فيرمينو اتجاهها تماما بعد اصطدامها بالمدافع برايان لتدخل المرمى وتصبح النتيجة 2-صفر في الدقيقة 64.
وبعد انتصاره الأول في الدوري منذ الفوز على وست هام يونايتد في آخر أيام يناير، يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 43 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي منافسه في الجولة التالية.
وبقي شيفيلد في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.
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