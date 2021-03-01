عاجل : سماع دوى انفجار فى دمشق وأنباء عن عدوان إسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية فى سماء دمشق. وتزامنا أعلنت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلى قامت باختطاف الشاب محمد جاسم المحمد «17 عاما» من أبناء قرية العشة أثناء رعيه للماشية فى حرش كودة بريف القنيطرة الجنوبى قرب خط فض الاشتباك.

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