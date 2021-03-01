إفريقيا تسجل 3.89 مليون إصابة بكورونا .. والوفيات تتخطى 100 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقى، تسجيل 3 ملايين و888 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء الجائحة التى أضرت بالاقتصاد وعطلت التنمية.





وأشارت المراكز الإفريقية إلى أن أعضاء الاتحاد الإفريقى أبلغوا عن 103 آلاف حالة وفاة، بينما تعافى 3 ملايين و461 ألف شخص فى جميع أنحاء القارة حتى الآن. وتعد منطقة جنوب إفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا من الفيروس التاجى فى القارة من حيث عدد الحالات الإيجابية المؤكدة، تليها منطقة شمال إفريقيا، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض فى إفريقيا.

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