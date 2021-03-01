الجزائر تمدد إغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية لمواجهة كورونا

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غلق حدود بلاده البرية والجوية والبحرية، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس تبون أمر عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء, بالتشديد على "استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة خاصة غلق الحدود والمجال الجوي لاسيما في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المتحور".
ودعا الرئيس الجزائري إلى "توسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية خاصة فيما يتعلق بالحالات المصابة بالفيروس المتحور من أجل ضمان أكبر درجات الوقاية".
في سياق آخر، وجه الرئيس الجزائري حكومة بلاده بضرورة مواصلة الاتصالات مع روسيا، لإنجاح مشروع تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا محليا، في أقرب وقت ممكن.
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