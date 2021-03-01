في أول ظهور له بعد خروجه من البيت الأبيض.. ترامب يعلن: سننتصر مجددا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الرحلة التي بدأتها قبل 4 سنوات لم تنته.

وأضاف ترامب في أول ظهور له بعد خروجه من البيت الأبيض: "سنصبح أكثر قوة مما كنا عليه في السابق، ولا أنوي تشكيل حزب جديد".

وتابع الرئيس الأمريكي: "ما تردد عن تأسيسي حزبا جديدا أخبار كاذبة، فهذا الأمر سوف يؤدي إلى انقسام الأصوات، ونحن ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين".