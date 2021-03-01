قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الرحلة التي بدأتها قبل 4 سنوات لم تنته.
وأضاف ترامب في أول ظهور له بعد خروجه من البيت الأبيض: "سنصبح أكثر قوة مما كنا عليه في السابق، ولا أنوي تشكيل حزب جديد".
وتابع الرئيس الأمريكي: "ما تردد عن تأسيسي حزبا جديدا أخبار كاذبة، فهذا الأمر سوف يؤدي إلى انقسام الأصوات، ونحن ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في أول ظهور له بعد خروجه من البيت الأبيض.. ترامب يعلن: سننتصر مجددا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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