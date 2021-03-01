ترامب: إدارة بايدن أطلقت المجرمين على الشعب الأمريكي

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بإطلاق المجرمين على الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب في كلمته بملتقى المحافظين الأمريكيين: " "كوفيد-19" هو ما أسميه بـ"الفيروس الصيني"".

وطالب الحزب الجمهوري بمحاسبة إدارة بايدن، ومواجهة مساعي بايدن، معتبرا أن هذه الإدارة خانت الشعب الأمريكي باتخاذ عدد من القرارات أهمها الهجرة.

وأضاف ترامب: " لن أقوم بتأسيس حزب جديد، ونحن ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين".

ووصف ترامب إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالسيئة، متهما بايدا بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة.

وتابع: " الشهر الأول لبايدن كان الأكثر كارثية لأي رئيس أمريكي، وبايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة".

فيما ألقى باللوم على كبير خبراء الأوبئة أنتوني فاوتشي في تفشي كورونا، كما توعد الديمقراطيين بخسارة الانتخابات المقبلة.