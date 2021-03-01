أخبار اليمن : مهم للطلبة خلال الامتحانات.. أغذية تُحسّن التركيز والذاكرة

مهم للطلبة خلال الامتحانات.. أغذية تُحسّن التركيز والذاكرةيبذل جميع الطلاب خلال فترة الامتحانات جهدا مضاعفاً وتركيزاً أكبر للحصول على أعلى الدرجات والمرتبات، وهذا يتطلب بدوره تعزيز صحة الجسم واتباع نمط حياة صحي متوازن.

وأكد العديد من أطباء التغذية أن تناول أنواع معينة من الأطعمة خلال فترة الامتحانات يمكن أن يزيد من اليقظة، ومن جهة أخرى، هناك العديد من الأطعمة التي تعتبر غير مفيدة ويمكن أن تكون سيئة للدماغ في تلك الفترة، لذلك يجب الامتناع عنها قدر الإمكان.

وتشمل قائمة الأطعمة التي يجب أن تكون جزءا من النظام الغذائي لأي طالب عند التحضير لأي فحص ما يلي:

الخضار الورقية الخضراء: ينصح الأطباء باستمرار بتناول الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة لكونها مفيدة للعينين والدماغ، تحتوي الخضار الخضراء على كمية عالية من الحديد، والتي يمكن أن تساعد في زيادة مستوى الهيموجلوبين وزيادة اليقظة والتركيز، لذلك يجب محاولة تضمين المزيد من الخضار الخضراء في النظام الغذائي عند التحضير لأي نوع من أنواع الامتحانات.

البروتين: يعد البروتين أحد أهم ثلاثة مغذيات أساسية يحتاجها الجسم بكميات كبيرة للقيام بالعديد من الوظائف الداخلية، ويمكن أن يساعد في تعزيز الذاكرة يزيد من الانتباه ويحسن مستوى الطاقة، ويجب على كل فرد أن يأكل 0.8 جرام من البروتين لكل كيلو من وزن الجسم.

الماء: إن تناول كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية للجميع، خاصة عند الدراسة والتحضير للامتحانات، لأن ذلك يحفز عمل الدماغ ويسهم في زيادة التركيز ويحمي الجسم من الجفاف والصداع، وبشكل عام يجب على كل فرد شرب 2 لتر من الماء كل يوم من أجل صحة مثالية.

من جهة أخرى، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قبل الفحص مباشرة، لأن الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من السكر مثل الكعك والشوكولاتة يمكن أن تمنح الجسم بالتأكيد طاقة فورية، ولكن بعد فترة سوف يحدث انخفاض مفاجئ في مستوى الطاقة، وسيؤدي ذلك إلى الإرهاق والنسيان، وهذا الأمر غير مرغوب به في فترة الامتحانات.

كما أن الحصول على النوم الكافي خلال فترة الامتحانات من الأمور، التي يتم التركيز عليها أيضا، لأن النوم لمدة 7-8 ساعات لا يجدد الطاقة والنشاط فحسب، ولكنه مهم أيضا لحفظ الأشياء لفترة طويلة، إذ يساعد النوم الكافي على تحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة طويلة المدى، ويمكن أن يساعدك ذلك على تذكر كل الأشياء التي تعلمتها قبل الفحص، في حين أن النوم لفترات قصيرة يسبب الشعور بالتعب والخمول وعدم التركيز.يعزز الاحتفاظ بالذاكرة، ويمكن أن يعزز مستويات الطاقة أيضا، وذلك وفقا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".