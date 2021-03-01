لبنان : زورقان حربيان إسرائيليان يخترقان المياه الإقليمية

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى، عن خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية، مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد، لمسافة تصل إلى 425 مترا، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام.





وقال الجيش اللبنانى فى بيان له: "بتاريخ 28 / 2 /2021 اعتبارا من الساعة 6:33 ولغاية الساعة 9:05 (بحسب التوقيت المحلى للبلاد)، تم تسجيل خرقين بحريين نفذهما زورقان تابعان للعدو الإسرائيلى فى المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 425 مترا". وأضاف أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان".

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