فرنسا .. 19.952 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 86.454، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 3.755.968.

وكانت الوزارة أعلنت فى اليوم السابق عن تسجيل 186 وفاة و23.996 إصابة بالفيروس.