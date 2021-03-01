ترامب يعلق على الاتفاق المتوقع بين أمريكا وإيران

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إدارته عقدت صفقات سلام تاريخية في الشرق الأوسط دون إراقة قطرة دماء.
وأضاف في كلمته بالملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين: "إدارتي نجحت في وضع حد للتورط في الحروب التي لا نهاية لها".
وتابع: "لو كانت الانتخابات منصفة لتوصلنا إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع الأول".
وذكر في كلمته: "إدارة بايدن تسعى لرفع العقوبات والتفاوض مع إيران، و إدارتي وضعت حدا للحروب التي كانت بلا نهاية والآن يريدون العودة إليها".
فيما أكد أن خطته بشأن التعامل مع فيروس كورونا هي التي تتعامل بها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
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