ترامب: إدارة بايدن تنفذ خطتي في توزيع لقاحات كورونا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إدارته قدمت لقاحين إضافة إلى لقاحات أخرى كانت قيد الاختبار.
وأضاف ترامب في كلمته بالملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين: "20 مليون أمريكي تلقوا اللقاح في نهاية فترة ولايتي".
وتابع: " الإدارة الحالية أثبتت أنها أسوأ إدارة أمريكية، وبايدن رفع الحظر عن بعض الدول التي تعاني مشاكل عدة بينها الإرهاب".
وأكد ترامب في كملته أن الإدارة الحالية تنفذ خطة توزيع اللقاحات التي وضعت عندما كنت في البيت الأبيض.
ودافع عن تعامل إدارته مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مطلقا عليه اسم الفيروس الصيني.
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