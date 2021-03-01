ترامب في أول ظهور له.. يهاجم بايدن ويتوعد الديمقراطيين ويلمح بالترشح في انتخابات الرئاسة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن رحلته التي بدأت منذ 3 سنوات لم تنتهي بعد، على الرغم من خسارته في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في كلمته بالملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين: "سنصبح أكثر قوة مما كنا عليه في السابق".

وأضاف ترامب: "لن أقوم بتأسيس حزب جديد، ونحن ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين".

ووصف ترامب إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالسيئة، متهما بايدا بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة.

وتابع: " الشهر الأول لبايدن كان الأكثر كارثية لأي رئيس أمريكي، وبايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة".

فيما ألقى باللوم على كبير خبراء الأوبئة أنتوني فاوتشي في تفشي كورونا، كما توعد الديمقراطيين بخسارة الانتخابات المقبلة.

وألمح ترامب في كلمته إلى احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.