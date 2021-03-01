نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن تكافل 3 takaful.naf.gov.jo دعمك التكميلي عبر موقع المعونة الوطنية الأردني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تكافل 3 لبرنامج المعونة الوطنية الأردني لدعمك التكميلي، حيث يتابع المواطن بالمملكة الاستعلام عن المساعدات النقدية في ظروف المملكة الاقتصادية الحالية في ظل ازمة كرونا، حيث يقدم الصندوق الاجتماعي التكافلي بتقديم الدعم النقدي الذي يصرف لعمال المياومة وأيضا المواطن الذي تأثر سلبا بجائحة كرونا، وتأثر أيضا بالإجراءات الاحترازية لتطبيق الحجر العام بالبلاد.

الصناديق التكافلية بالمملكة

صندوق المعونة الوطنية

هو صندوق تكافلي للرعاية الاجتماعية للمواطن الذي يكون في حاجة للدعم النقدي، وذلك للفقراء والمحتاجين ومن لا يكفي الدخل الشهري لهم حد الكفاف، وأيضا العمال والمواطنين التأثير بشكل سلبي من انتشار فيروس كرونا وإجراءات وزارة الداخلية والصحة، وذلك لتحجيم الكارثة الصحية التي يعاني منها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص، في ظل الموجة الثانية والثالثة لفيروس كرونا، وقد بدأ الأحد صرف لدفعة المقررة للمعونة الوطنية لحوالي 25 ألف أسرة جديدة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

صرف مبالغ دعمك التكافلي ورابط الاستعلام عن تكافل (الدفعة الثانية)

أعلن السيد عمر المشاقبة المدير العام لصندوق دعمك التكافلي عن صرف الدفعات النقدية الثانية للمستفيدين من صرف المعونة الوطنية “دعمك التكميلي 3” ليستفيد منها 25 ألف أسرة على مستوى جميع بلدات المملكة، وذلك لمحدودي الدخل وخاصة عمال المياومة والعمل المؤقت، هؤلاء المتأثرين سلبا بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كرونا، والذي ادى لوقف العديد من الأعمال المؤقتة، وقد تم صرف الدعم بالشهر الماضي وفي شباط الحالي ليكون إجمالي الأسر 55 ألف أسرة، كما أعلن السيد المشاقبة ان الدفعة الثالثة سيتم صرفها في خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليكون إجمالي الحاصلين على الدعم 100 ألف أسرة.

خطوات الاستعلام عن رابط الاستعلام عن تكافل 3

يتم الدخول المباشر على رابط صندوق المعونة الوطنية الأردني يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني الخاص به. ثم يتم أيضا كتابة كلمة المرور. كما يمكن الدخول الموحد للاستعلام عن مواعيد الصرف.

وقد أعلن مدير صندوق المعونة الوطنية ورابط الاستعلام عن تكافل 3 أن يمكن للمواطنين الاستفادة من برنامج دعمك التكافلي 3 للذين لن يتمكنوا من الحصول على برامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذا العام، وأن لا داعي للسماع للشائعات التي تنشر أن من لم يتمكن من الحصول على دعم المؤسسة العامة للضمان لن يتمكن من الحصول على دعمك التكافلي 3.