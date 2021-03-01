نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا: نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 القبول العام الخميس القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 ، أكدت مصادر مطلعة وقريبة من وزارة التعليم العالي بالسودان أنه تم تحديد موعد إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 نتائج الشواغر ونتيجة القبول العام للدور الأول 2021 لجميع الطلبة والطالبات الذين أتموا عملية التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية للعام الدراسي 2021 ، وذلك ليكون الموعد الذي تم تحديده يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من شهر مارس على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال الفحص والمراجعة النهائية للطلبات المقدمة تمهيداً لإعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021.

نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021

نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 ، وستتضمن إعلان النتائج نتيجة القبول العام الدور الأول بالجامعات السودانية للعام الدراسي 2021-2022 على أن يتم صدور كشوف بأسماء الطلاب المقبولين بمختلف الجامعات والتخصصات التي تم الإعلان عنها وتوضيحها عبر دليل قبول الجامعات السودانية 2021، وفقاً للشروط والتعليمات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي في السودان وتسديد رسوم التقديم الإلكتروني.

وكانت بعض المواقع والصفحات عبر الإنترنت تداولت منذ ساعات قليلة خبر يُفيد أن وزارة التعليم العالي قد أكدت أن موعد إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 سيكون اليوم الأحد الموافق 28-2-2021، ولكن خرجت الوزارة ببيان ينفي ذلك ويؤكد أن ما يتم تداوله عبر هذه المواقع والصفحات لا صحة له على الإطلاق.

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أبناءنا الطلبة والطالبات في السودان الشقيق، وقت إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 ، يُمكنكم الاستعلام عنها برقم الاستمارة من خلال الدخول عبر رابط موقع الإدارة العامة للقبول عبر الإنترنت، وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أكدت منذ أيام قليلة أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين للقبول بالجامعات السودانية تجاوز العدد المتوقع بنسبة 100%، ولكن تعمل الوزارة على تقييم ذلك من أجل إعطاء فرصة لجميع الطلاب وحقهم في الالتحاق بالجامعات.