دوت الخليج :- بحث رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الجمعة، مع السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة.
وسلم الحريري خلال اللقاء، السفير الروسي رسالة موجهة إلى رئيس حكومة جمهورية روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين.
من الجدير ذكره، أن لبنان يبحث مع الحكومة الروسية في سبل تزويد بيروت العاجل بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.
المصدر: RT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.