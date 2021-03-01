الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

دوت الخليج :- بحث رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الجمعة، مع السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة.

وسلم الحريري خلال اللقاء، السفير الروسي رسالة موجهة إلى رئيس حكومة جمهورية روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين.

من الجدير ذكره، أن لبنان يبحث مع الحكومة الروسية في سبل تزويد بيروت العاجل بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

المصدر: RT