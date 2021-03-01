"توم أند جيري" يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد (توم أند جيري) إيرادات السينما في أميركا الشمالية محققا إيرادات بلغت 13.7 مليون دولار.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرودز: عهد جديد" (ذا كرودز: إيه نيو إيدج) المركز الثاني بإيرادات بلغت 1.2 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم الجريمة والإثارة "التفاصيل الصغيرة" (ذا ليتل ثينجز) محققا 925 ألف دولار. شارك في بطولة الفيلم دنزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو، وأخرج الفيلم وكتب السيناريو جون لي هانكوك. وجاء في المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرات "المرأة الخارقة 1984" (وندر وومان 1984) والذي سجل إيرادات بلغت 710 آلاف دولار. وشارك في بطولة الفيلم جال جادوت وكريس باين وكريستين ويج، وأخرجت الفيلم باتي جنكينز. واحتل فيلم الحركة والإثارة "الرامي" (ذا ماركسمان) المركز الخامس مسجلا 700 ألف دولار. والفيلم بطولة ليام نيسون وكاثرين وينيك وتيريزا رويز ومن إخراج روبرت لورينز.

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