في أول ظهور رسمي له.. ترامب يلمح للترشح للانتخابات المقبلة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه لا يخطط لتأسيس حزب جديد ينافس الحزب الجمهوري، مشيرا إلى إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ويتوعد الحزب الديمقراطي بالهزيمة.
ووصف ترامب في مؤتمر بولاية فلوريدا التقارير التي تحدثت عن تخطيطه لتأسيس حزب ثالث بأنها "أخبار زائفة".
وفي كلمته، هاجم ترامب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن واتهمها بالفشل في التعامل مع إيران، مشيرا إلى أنها تسعى للتفاوض معها بشأن الملف النووي.
كما انتقد سياسة إدارة بايدن في التعامل مع ملف الهجرة وفي التعامل مع جائحة كورونا بالقول إن الإدارة الحالية تنفذ خطة توزيع اللقاحات التي وضعت عندما كنت في البيت الأبيض.
وقال ترامب إن الشهر الأول لجو بايدن الأكثر كارثية لأي رئيس في التاريخ الحديث مضيفا: "كنا نعلم جميعا أن إدارة بايدن ستكون سيئة، لكن لم يتخيل أحد منا أنهم سيكونون بهذا السوء."
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