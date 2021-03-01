ترامب: أمريكا فى عهد بايدن فقدت مكانتها فى قطاع الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال فى كلمته خلال مؤتمر للحزب الجمهوري: "أنتقد قرار الولايات المتحدة بالعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، فهى تسمح فقط بالانبعاثات من الدول الأخرى ذات المعايير الأدنى مثل روسيا والهند والصين، بينما تجعل الأمر صعبا على الولايات المتحدة".
وأضاف: "حققنا الهيمنة على الطاقة وجعلنا الولايات المتحدة قوة عظمى فى مجال الطاقة أكثر من السعودية وروسيا".
وتابع: "فى ظل الديمقراطيين المتطرفين، ارتفع سعر البنزين بالفعل بمقدار الثلث، على الرغم من حقيقة أن الإدارة الأمريكية لا تحدد أسعار الوقود".
وأشار الرئيس الأمريكى السابق، إلى أن بلاده "ستعتمد الآن على روسيا والشرق الأوسط فى إمدادات النفط".
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