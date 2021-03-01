الخارجية الأمريكية تعلق على الهجمات الحوثية ضد السعودية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجمات التي نفذتها ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران على الأراضي السعودية أمس الأحد.

وقالت الخارجية الأمريكية: " على الحوثيين إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن بهدف تحقيق السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني".

وأضافت: " بلادنا لا تزال ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

من ناحية أخرى، دان سفير الاتحاد الأوربي في المملكة العربية السعودية الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب "العربية"، ندد باتريك سيمونت بهجمات جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي استهدفت السعودية.

وقال إن الهجمات الحوثية تقوض الاستقرار ويجب وقفها.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، أول أمس السبت، اعتراض وتدمير صاروخا باليستيا و6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية.