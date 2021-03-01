صور طبيعية.. ابنة شقيق ترامب توجه له إهانة جديدة أثناء خطابه

وجهت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إهانة جديدة له، أثناء خطابه في ملتقى المحافظين الأمريكين. وكتبت ماري في تغريدة على تويتر أثناء خطاب ترامب: "نظرًا لأنه لا يوجد شيء مهم يحدث الآن، هنا غروب الشمس". وظهر ترامب في أول خطاب له منذ مغادرة منصبه، ليهاجم الرئيس الحالي جو بايدن وإدارته. ونفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نيته إنشاء حزب سياسي جديد، مؤكدا أنه ينتمي إلى الحزب الجمهوري. ووصف ترامب إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالسيئة، متهما بايدا بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة. وتابع: " الشهر الأول لبايدن كان الأكثر كارثية لأي رئيس أمريكي، وبايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة". فيما ألقى باللوم على كبير خبراء الأوبئة أنتوني فاوتشي في تفشي كورونا، كما توعد الديمقراطيين بخسارة الانتخابات المقبلة.

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