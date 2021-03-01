ترامب فى أول ظهور له بعد تركه الرئاسة: ليس لدينا خطط لتشكيل حزب جديد

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب فى كلمته أمام أنصار الحزب الجمهورى فى كاليفورنيا: "حملة بايدن كانت مليئة بالأكاذيب ونتائجه كارثية فى الشهر الأول من حكمه".

وأضاف: "سنكون موحدين وأقوياء أكثر من ذى قبل وسنحارب التطرف والشيوعية"، مشددا على أنه "قد أقرر الفوز عليهم فى الانتخابات الثالثة، وبايدن فشل فى حماية البلاد".

وتابع: "علينا أن لا نسمح بتدفق مشاكل الآخرين إلى بلدنا وقد أوقفنا دخول المجرمين والأشرار.. المهاجرون غير الشرعيون يساهمون فى نشر (الفيروس الصيني) فى بلادنا".

وأشار إلى أنه "يجب علينا الوقوف بثبات لتأمين الحدود والحكومة الجديدة فشلت بالتعامل مع ملف الهجرة.. إدارة بايدن تمنع الأطفال من الحصول على التعليم وتغلق المدارس أمام المواطنين".