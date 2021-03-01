خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1442 بالمملكة العربية السعودية من خلال الرابط الرسمي

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1442 بالمملكة، حيث تكاثرت التساؤلات عن كيفية معرفة حساب الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء وكيفية السداد سواء دفعة واحدة أو في شكل أقساط، وبالرغم من عدم إعلان أي جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية عن وجود ارتفاع بالأسعار الخاصة باستهلاك الكهرباء إلا ان هناك العديد من الشكاوى بخصوص ارتفاع الفواتير الخاصة بالكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1442 بالمملكة

قدمت شركة الكهرباء بالمملكة خدمة مجانية لجميع الأفراد والتي تمكنهم من معرفة حساباتهم الخاصة بفواتير الكهرباء، وهذه الخدمة تكون متاحة طوال اليوم، وقد أصبحت فواتير الكهرباء إلكترونية بعد إلغاء النظام الورقي.

ومن المعروف أن وزارة المالية بالمملكة تقوم بصرف الرواتب قبل نهاية الشهر في يوم 27 حتى يتمكن المواطنين بالقيام من سداد التزاماتهم المالية لذا تقوم شركة الكهرباء بالعمل على إصدار فواتير استهلاك الكهرباء بشكل شهري في يوم 28.

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء، ثم يقوم بفتح الصفحة الخاصة بسداد الفواتير.

يقوم المواطن بمليء الرقم الخاص بالحساب، ثم يقوم بمليء المربع الخاص بكود التحقق.

يقوم المواطن بالنقر على مربع العرض.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية

ويمكن أن يقوم المواطن بتقسيط نصف قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة به من خلال دفع النصف الآخر ويتم ترحيل النصف الآخر للشهر الذي يليه أو أن يقوم بالتقدم بطلب التقسيط على الموقع الالكتروني للشركة.

ويواجه المجتمع السعودي العديد من المشاكل الاقتصادية مؤخرا مما أدى إلى عدم تمكن بعض المواطنين من سداد فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بهم، لذا قدمت الحكومة عدة حلول لتلك الأزمة المالية، فقد ساعدت الحكومة ممن يعانون من انخفاض الدخل عن طريق تمويل الحكومة لتغطية جزء من فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بهؤلاء، وأيضا قدمت شركة الكهرباء بالمملكة خدمة تقسيط الفواتير، وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا توضيح كامل عن كيفية معرفة حساب فواتير الكهرباء وطرق سدادها.