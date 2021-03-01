رابط تسجيل تكافل الخيرية takaful.org.sa لطلاب التعليم العام للحصول على الدعم المادي بالخطوات

رابط تسجيل تكافل الخيرية takaful.org.sa من طلاب مدارس التعليم العام، من ذوي الاحتياجات المادية والذين يحتاجوا للدعم، حيث أعلنت مؤسسة تكافل عن انطلاق التسجيل الإلكتروني لهم في فترة محددة، حيث تولي الوزارة الاهتمام الكبير بالطالب الراغب في التعليم ولديه احتياجات مادية ان تقوم بتقديم يد العون له، وتخضع المؤسسة بالدعم المباشر والرعاية من خادم الحرمين.

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موعد تسجيل الطلاب بمؤسسة تكافل

أعلنت المؤسسة عبر رابطها الرسمي عن انطلاق التسجيل الإلكتروني لطلاب التعليم العام، والذين لديهم احتياجات مادية قد تؤثر على الأداء العلمي والتحصيلي لهم، حيث تولي المؤسسة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بضرورة تقديم الدعم ليتمكن الطالب من الاستمرار، وقد تم تحديد موعد انطلاق التسجيل في الأحد 16 رجب 1442 وحتى الخميس 5 شعبان 1442، وذلك لدخول العام الدراسي المقبل 1442-1443، ويتم التسجيل من المدارس من خلال لجان المؤسسة الموجودة بالمدارس التي تقوم بحصر أعداد الطلاب ومدى احتياجاتهم المادية ليتم تسجيلهم ضمن أسماء المشمولين بالبرنامج.

خطوات الاستفادة من رابط تسجيل تكافل

أعلنت المؤسسة ضرورة أن يقوم الطلاب المسجلين بقوائم المؤسسة، والذين لديهم قواعد بيانات في منصات التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم للدخول والتسجيل الجديد بالخطوات التالية:

يقوم الطالب أو أحد ذويه بالدخول على رابط مؤسسة تكافل الخيرية يتم اختيار ايقونة “بوابة الطلاب”. يتم الانتقال إلى صفحة التسجيل التالية. يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يختار أيقونة “تسجيل الدخول”. وتتيح صفحة التسجيل التسجيل في حال تم نسيان كلمة المرور أو التعريف بخطوات التسجيل.

يتم الدخول على الموقع. يتم اختيار أيقونة بوابة الطلاب. يتم اختيار حقل تسجيل طالب جديد. يتم كتابة رقم الهوية والجوال ورمز التحقق. يتم استلام كود على رقم الجوال. يقوم الطالب بكتابة كود التفعيل ثم “متابعة”. يتم كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منه. يتم التحقق من البيانات ثم يبدا التسجيل.

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تسجيل طالب جديد بالموقع