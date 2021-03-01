دخول رابط نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa بحساب ولي الأمر لتسجيل طالب مستجد

رابط نظام نور الإلكتروني لتسجيل طلاب الأول الابتدائي بحساب ولي الأمر، وذلك باتباع عدد من الخطوات لتسجيل الأب بالنظام والخطوات اللازمة لتنزيل المرفقات على الموقع، وذلك بالخطوات الميسرة التي تم توفيرها لدخول الموقع التعليمي حسب الجدول الزمني لتسجيل الطلاب بالمراحل التعليمية الأولى، على أن يكون التسجيل إلكترونيا بشكل كامل كما قامت وزارة التربية والتعليمي بتيسيره للمستخدم.

موقع وزارة التعليم السعودي

تسجيل طالب مستجد

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بإتاحة موعد تقديم طالب مستجد للتسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب الجدد، وذلك انطلاقا من الموعد المقرر لبداية التسجيل الذي يكون في 11 رجب الجاري ويمتد حتى 24 رجب 1442، على أن يتم الإعلان على رابط الموقع عن نتائج قبول الطلاب في المرحلة الثالثة، ويقوم الموقع التعليمي الأول بالمملكة والرسمي بإتاحة التسجيل للطلاب السعوديين وغير السعوديين بحساب ولي الأمر، ذلك الحساب الذي يقوم بإنشائه أولا على الموقع.

تسجيل الطلاب بمدارس تحفيظ القرآن يبدأ من 11 رجب 1442 هـ حتى 24 – رجب 1442 عمل المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين المسجلين يبدا من 25 رجب وينتهي في 13 شعبان 1442 بداية تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين بالمدارس العالمية يبدأ في 11 رجب 1442 المرحلة الثالثة: بداية تسجيل الطلاب السعوديين من آباء غير سعوديين يبدا من 14 شعبان 1442 المرحلة الرابعة لتسجيل الطلاب يبدأ من 14- 8 – 1442

يبدأ ولي الأمر بعمل حساب شخصي له بالدخول على الموقع الرسمي للتسجيل. يقوم باختيار ايقونة تسجيل الدخول. يختار ايقونة تسجيل ولي الأمر ويتك كتابة البيانات كاملة. يتم الخروج للصفحة الرئيسية. يبدا في اختيار ايقونة تسجيل طالب مستجد. يقوم ولي الأمر باختيار التسجيل بحساب ولي الأمر. يتم رفع المستندات المطلوبة على الموقع.

يتم الدخول على الرابط الرسمي للتسجيل بنور الإلكتروني. يبدا ولي الأمر بكتابة اسم المستخدم ورمز التحقق وكلمة المرور. يتم اختيار ايقونة إرفاق المرفقات. يجد في الصفحة ايقونة” إضافة”. يتم تحميل المستندات المطلوبة بنظام بي دي اف. يتم تسلم رسالة التحميل بنجاح.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب بالموقعخطوات تسجيل طالب مستجد على رابط نظام نورطريقة رفع المستندات على صفحة تسجيل نور

وتكون المرفقات المطلوبة لتسجيل الطالب المستجد هي شهادة التطعيمات وشهادة ميلاد الطالب، على أن يكون عمر الطفل مناسبا لفترة التسجيل، يتم تحميل أيضا كرت العائلة للتأكد من البيانات والفئة المطلوبة للطالب.

ويعتبر نظام نور التعليمي الشامل من أفضل النظم التعليمية الحديثة على الإطلاق، وذلك في السنوات العشرة الأخيرة، حيث يعتبر نظام إلكتروني شامل يتضمن كل من الطالب وولي الأمر والمعلم والإداري، ويشمل جميع حركات النقل والترقيات والرواتب ونتائج الطلاب وتنقلات المدارس وتقديم روضات الأطفال وما إلى ذلك، حيث استطاعت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بالسنوات الأخيرة بالتقدم الشامل بالمجال التعليمي.

ويتم التسجيل وفق الجدول والتوقيتات التي قامت وزارة التربية والتعليم بتحديدهن وذلك ليتم تنظيم العمل والتسجيل للطلاب على النظام الإلكتروني وعمل قاعدة من أسماء الطلاب وأعمارهم، ليتم تحديد الأعداد المطلوبة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، والذي يكون في الأغلب حسب الأعمار الأولى لهم في الدخول إلى التعليم والتسجيل، ويتم كل ذلك من خلال حساب ولي الأمر الذي يقوم بإنشائه.