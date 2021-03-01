الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، اليوم الاثنين، تحذيرا من الطقس المتوقع اليوم على جميع الأنحاء.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة الإثنين، على 7 مناطق، تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وقال المركز في بيانه: "لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة)، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق (نجران، الرياض، والشرقية)".
وفيما يخص حالة البحر الأحمر، فيتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18 و42 كم/ساعة، ماعدا مضيق باب المندب، حيث تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة بين 16-40 كم/ساعة.
ومن الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية، بسرعة تتراوح بين 16 و38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج.
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