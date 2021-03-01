إدانة أمريكية جديدة لـ هجمات الحوثيين على الأراضى السعودية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان لها: "على الحوثيين إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن بهدف تحقيق السلام والازدهار والأمن للشعب اليمنى".

وأضافت أن أمريكا لا تزال ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية، ومساعدتها فى الدفاع عن أراضيها، وهى تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران.