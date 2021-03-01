وزراء الداخلية العرب : نؤيد السعودية فى الإجراءات التى تتخذها لحماية أمنها

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - فى بيان نقله المكتب العربى للتوعية الأمنية بالقاهرة التابع لها - أنها قد تابعت ببالغ الاهتمام بيان وزارة الخارجية فى المملكة العربية السعودية الذى جاء رداً على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل المواطن السعودى جمال خاشقجى، الذى خلا من أى معطيات أو أدلة.
وثمنت الأمانة العامة عاليا ما تضمنه بيان الوزارة من حقائق تثبت دون أدنى شك دور المملكة المشهود وقيادتها الرشيدة فى تعزيز قيم الحق والعدل، مقدرة أيما تقدير الاستقلال التام الذى يتمتع به القضاء السعودى الشامخ، وتعاطيه مع تلك الجريمة بكل نزاهة وحياد.
وأعربت عن تقديرها البالغ للدور البناء الذى تقوم به المملكة فى تحقيق الأمن والسلم فى المنطقة والعالم، ووقوفها فى طليعة الدول فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان.
كما أعربت الأمانة العامة عن إكبارها البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى تحقيق التنمية والازدهار فى المملكة ودعم الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة تأييدها التام لكافة الإجراءات التى تتخذها المملكة لضمان أمنها ومواجهة الحملات التى تهدف إلى النيل منها ومن رموزها الوطنية وقيادتها الحكيمة.
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