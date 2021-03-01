عودة خدمات الإنترنت إلى ميانمار

كشف موقع نت بلوكس، اليوم الإثنين، عن عودة خدمات الأنترنت إلى ميانمار، عقب 15 يوما من انقطاعها، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على عمل إدارة بايدن على محاسبة المسؤولين عن القمع والانقلاب العسكري في ميانمار.
فيما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، عن تسجيل 18 قتيلا بين المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار.
وقامت الشرطة بقتل ما لا يقل عن 18 محتجًا وإصابة 30 خلال مظاهرات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، وفقًا للأمم المتحدة.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة في عدة مواقع بجميع أنحاء ميانمار.
وورد أن الوفيات حدثت نتيجة إطلاق الرصاص الحي على الحشود في يانجون وداوي، ماندالاي، ميك، باجو وبوكوكو.
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