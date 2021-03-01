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عمر شويل - جدة رابط التسجيل بالدعم الحكومي في سلطنة عمان وأهم الشروط المطلوبة، حيث يزداد البحث عن طريقة التسجيل في الدعم الحكومي داخل سلطنة عمان من قبل المواطنين القائمين داخل السلطنة، سعيا من الحكومة بتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، ومساعدة منها في الظروف المالية التي تمر بها البلاد ويمر بها العالم أيضا في الفترة الأخيرة، فلقد قامت بتقديم هذا الدعم، ويتم تقديم هذا الدعم لجميع المواطنين القائمين داخل السلطنة، حيث تقوك الحكومة العمانية بتقديم العديد من الخدمات والمساعدات المختلفة لمواطنيها وذلك لضمان الحياة الكريمة لهم ومساعدتهم في توفير جميع اللوازم التى يحتاج إليها كل فرد، ولهذا سنقوم اليوم بشرح طريقة التقديم على هذا الدعم، ورابط الموقع، وأيضا أهم الشروط المطلوبة.

رابط التسجيل بالدعم الحكومي في سلطنة عمان

هناك العديد من الأفراد داخل سلطنة عمان الذين يبحثون عن الرابط المطلوب ليتمكنوا من التقديم في الدعم، ولهذا قمنا اليوم بتوفير رابط التقديم على الدعم الحكومي داخل سلطنة عمان والذي يجب الدخول عليه ثم القيام بجميع الخطوات المطلوبة لتتمكن من التقديم.

خطوات التقديم على الدعم

حتى تستطيع أن تقوم بالتقديم على هذا الدعم والحصول عليه فهناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب أن تقوم بها حتي تتمكن من التقديم وهذه الخطوات هي:

أولا يجب الدخول على الرابط الرسمي للتقديم الذي تم كتابته في الأعلى.

وبعد ذلك عليك الدخول علي خيار تسجيل.

ثم القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من كونها صحيحة.

وبعدها عليك كتابة الرقم المدني بشكل صحيح.

ثم قم بإدخال رمز التفعيل.

وبعدها عليك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور صحيحة.، تعرف أيضا على تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالرقم المدني في الكويت 2021

أهم شروط التقديم في الدعم

لقد قامت الحكومة داخل السلطنة بوضع البعض من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم التقديم على التسجيل في الدعم والموافقة عليه وهذه الشروط سمكن توضيحها كما يلي :

يعتبر من أهم هذه الشروط هو أن يكون الشخص المقدم على الدعم عماني.

يجب أن لا يقل العمر عن 18 عاما.

من أهم الشروط أيضا أن لا يزيد دخل الفرد الطالب للدعم عن 950 ريال عماني.

يستطيع رب الأسرة التقديم على الدعم والحصول عليه بكونه رب للأسرة.

يتضمن هذا الدعم الأسر والمنشآت السكنية فقط.