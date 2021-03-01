أكثر من 75 مليون جرعة.. أرقام جديدة في حملة التلقيح ضد كورونا بالولايات المتحدة

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن منح أكثر من 75 مليون جرعة من من لقاحات فيروس كورونا في البلاد.

وكان مركز السيطرة على الأمراض السبت الماضي قد كشف عن حصيلة 72806.180 جرعة لقاح تم منحها للمواطنين، و96402290 جرعة تم توزيعها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إنه حتى يوم الأحد، تلقى 49 مليون 772 ألفا و180 شخصا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 24 مليونا 779 ألفا و920 شخصا الجرعتين.

ومن ناحية أخرى، أعلن مسئول أمريكي كبير عن بداية توزيع 3.9 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، الأحد.

وقال المسئول وفق ما نقلته شبكة "‘إن بي سي نيوز" الأمريكية إنه يتوقع بدء تسليم الجرعات يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت أن الشركة يتوقع تسليم 16 مليون جرعة من اللقاح بنهاية مارس الجاري، معظمها سيكون في النصف الثاني من الشهر.

فيما وعدت الشركة بتسليم 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول الصيف المقبل.