البرازيل: 721 وفاة وأكثر من 34 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل ٧٢١ حالة وفاة، و٣٤ ألفا و٢٧ إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
ووفقا للبيانات الواردة على موقع الوزارة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-١٩" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى ٢٥٤ ألفا و٩٤٢ حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة ١٠ ملايين و٥٥١ ألفا و٢٥٩ إصابة.
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