أظهرت البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الأحد، تسجيل ألف و٨٢٨ حالة وفاة، و٦٩ ألفا و٨٧٦ إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمراكز، فقد بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-١٩" المسجلة في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء ٥١٠ آلاف و٧٧٧ حالة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة إلى ٢٨ مليون و٣٥٥ ألفا و٤٢٠ إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة: ألف و828 حالة وفاة ونحو 70 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.