الولايات المتحدة: ألف و828 حالة وفاة ونحو 70 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أظهرت البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الأحد، تسجيل ألف و٨٢٨ حالة وفاة، و٦٩ ألفا و٨٧٦ إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمراكز، فقد بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-١٩" المسجلة في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء ٥١٠ آلاف و٧٧٧ حالة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة إلى ٢٨ مليون و٣٥٥ ألفا و٤٢٠ إصابة.