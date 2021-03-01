نتانياهو: إيران مسؤولة عن الهجوم على السفينة الإسرائيلية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في مياه الخليج العربي، يوم الجمعة الماضي.

وفي تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، قال نتانياهو: "كانت حقا عملية إيرانية. هذا واضح"، حسبما نقلت "رويترز".

وشدد نتانياهو على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك قدرات نووية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد قال الأحد، إن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان.

وقال غانتس لهيئة البث الإسرائيلية "كان": "إيران تسعى لضرب البنية الأساسية الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين. موقع السفينة القريب نسبيا من إيران يثير فكرة، وتقييم، أن الإيرانيين هم من فعلوها".

وتابع غانتس قائلا: "هذا تقديري .. حتى الآن وعلى مستوى التقييم المبدئي في ظل قرب المكان وسياق الأحداث".

وتعرضت السفينة ناقلة السيارات التي تحمل اسم (إم. في هيليوس راي) لانفجار في خليج عمان بين الخميس وصباح الجمعة.

وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة. ولم يتضح سبب الانفجار حتى الآن ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

وطبقا لقاعدة بيانات ملاحية للأمم المتحدة تملك شركة شحن في تل أبيب تسمى راي شيبينج السفينة ناقلة السيارات من خلال شركة مسجلة في جزيرة آيل أوف مان.

وقالت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن مسؤولين دفاعيين يعتقدون أن البحرية الإيرانية وجهت ضربة دقيقة لتفادي إيقاع ضحايا وأطلقت صاروخين على جزء من السفينة بحيث لا تؤدي الأضرار التي تلحق بها إلى غرقها.