اعلامي لبناني: أمن السعودية هو أمن كل الدول العربية والإسلامية وعلينا توحيد الصفوف

أصدرت جمعية قل لا للعنف (اللبنانية) بيان اكدت على ما جاء من مواقف مشرفة بتأييد التام لبيان وزارة الخارجية السعودية ، و جهود حكومة المملكة العربية السعودية الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في ترسيخ الاعتدال والتسامح ونبذ العنف ومكافحة الارهاب .
كما أبدت الجمعية اللبنانية في بيانها رفضها أي محاولات لاستغلال أي قضية أو التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية.
وبدوره عبر رئيس الجمعية الاعلامي طارق أبوزينب ، عن رفضه استهداف المملكة العربية السعودية و رموزها ، في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجهها المنطقة ، وخاصة بالاستهداف المتكرر من قبل الارهابيين الحوثيين على سيادة المملكة العربية السعودية .
وشدد الاعلامي اللبناني على ضرورة توحيد كلمة الأمتين العربية الإسلامية ورص الصفوف بجانب قيادة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق لمواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها المملكة العربية السعودية ، مبينا ان المملكة تمثل ٢ مليار مسلم و ان أمن المملكة العربية السعودية هو أمن كل الدول العربية والإسلامية.
كما استنكر ابوزينب المؤامرات والتقارير المضلله التي تستهدف قيادة المملكة السعودية ، مشيرا ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان آل سعود يمثل كل الشباب العربي والاسلامي .
وختم الاعلامي ابوزينب قائلا : نحن كجمعية وناشطين لبنانيين وعرب ندين استهداف السعودية بهجوم باليستي و"مسيّرات" مفخخة من الارهابيين الحوثيين ومن يدعهم ، واستمرار هذه الهجمات دليل جديد على سعي الحوثيين لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
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