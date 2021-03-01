تلقى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند بالعاصمة نيودلهي.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن مودي قوله في تغريدة مرفقة بصورة وهو يتلقى اللقاح على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، : "أخذت جرعتي الأولى من لقاح مضاد لكورونا في مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند. ومن الملفت للنظر كيف عمل أطباؤنا وعلماؤنا في وقت سريع لتعزيز المعركة العالمية ضد كوفيد-19".
وأضاف مودي: أناشد جميع المؤهلين لأخذ اللقاح. معًا، دعونا نجعل الهند خالية من كوفيد-19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الهندي يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.