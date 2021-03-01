نومادلاند وبورات ومسلسل ذا كراون يحصدون جوائز "غولدن غلوب"

فاز فيلما "نومادلاند" و"بورات" بجائزتي غولدن غلوب أفضل فيلم درامي وأفضل فيلم كوميدي على الترتيب، الأحد، في حفل أقيمت معظم فقراته عن بعد، وخيمت عليه ظروف الوباء ودعوات بالمزيد من التنوع.

ونال "نومادلاند" أيضا جائزة أفضل إخراج وحصلت عليها المخرجة المولودة في الصين كلوي تشاو.

واختير ساشا بارون كوهين أفضل ممثل كوميدي عن الجزء الثاني من "بورات"، بينما فازت روزاموند بايك بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم "آي كير ألوت".

وحصلت أندرا دي على لقب أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم "يونايتد ستيتس فيرساس بيلي هوليدي"، وفاز الراحل تشادويك بوزمان بجائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في فيلم "ما رينيز بلاك بوتوم".

وفاز مسلسل "التاج" أو "ذا كراون" الدرامي البريطاني ومسلسل "شيتس كريج" وكذلك "ذا كوين غامبيت" بجوائز الأعمال التلفزيونية، حسبما ذكرت "رويترز".

وحصلت إيما كورين، التي جسدت دور الأميرة ديانا، وجوش أوكونور الذي لعب دور الأمير تشارلز، وجيليان أندرسون التي أدت شخصية مارغرت تاتشر في "ذا كراون" على جوائز التمثيل التلفزيوني.

وكان الممثلان البريطانيان دانيال كالويا وجون بوييجا وفيلم الرسوم المتحركة "سول" من بين الفائزين العديدين الذين اختارتهم رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تعرضت لانتقادات لعدم وجود أي سود بين أعضائها البالغ عددهم 87 فردا.

وفي ما يلي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، وفقا لما ذكرته فرانس برس:

في السينما

- أفضل فيلم درامي: "نومادلاند"

- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: "بورات سابسيكوينت موفي فيلم"

- أفضل مخرج: كلويه جاو عن "نومادلاند"

- أفضل ممثل في فيلم درامي: تشادويك بوزمان في "ما رينيز بلاك باتم"

- أفضل ممثلة في فيلم درامي: أندرا داي في "ذي يونايتد ستايتس فرسس بيلي هوليداي"

- أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: ساشا بارون كوهين في "بورات سابسيكوينت موفي فيلم"

- أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: روزاموند بايك في "آي كير إيه لات"

- أفضل ممثل في دور مساعد: دانيال كالويا في "جوداس أند ذي بلاك ميسايا"

- أفضل ممثلة في دور مساعد: جودي فوستر في "ذي موريشن"

- أفضل فيلم بلغة أجنبية: "ميناري"

- أفضل فيلم رسوم متحركة: "سول"

في التلفزيون

- أفضل مسلسل تلفزيوني درامي: "ذي كراون"

- أفضل ممثل في مسلسل درامي: جوش أوكونور في "ذي كراون"

- أفضل ممثلة في مسلسل درامي: أوليفيا كولمان في "ذي كراون"

- أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: "شيتس كريك"

- أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي: جايسن سوديكيس في "تد لاسو"

- أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي: كاثرين أوهارا في "شيتس كريك"

- أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: "ذي كوينز غامبيت"

- أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: مارك رافالو في "أي نو ذي ماتش إيز ترو"

- أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: أنا تايلور-جوي في "ذي كوينز غامبيت"