رئيس كوريا الجنوبية: مستعدون للحوار مع اليابان لإرساء السلام

وفى خطاب متلفز بمناسبة مراسم إحياء ذكرى انتفاضة عام 1919 ضد الاحتلال اليابانى، اليوم، قال مون: "حكومتنا جاهزة للجلوس مع الحكومة اليابانية فى أى وقت للحوار"، مؤكدًا ثقته بأن البلاد المتجاورة يمكنها حل القضايا المعلقة المتعلقة بالتاريخ المشترك "بحكمة"، إذا شاركوا الأفكار "مع وضع كل منهم نفسه مكان الآخر".
وحسبما نقلت وكالة "يونهاب" الرسمية، دعا مون البلدين لتخطى "عقبة" الفشل فى فصل الشؤون التاريخية عن مجهودات إرساء العلاقات الموجهة للمستقبل"، موضحًا أن "التعاون الثنائى سيكون مفيدًا للبلدين، ولتحقيق الاستقرار والرخاء المشترك فى شمال شرق آسيا، وسيكون مفيدا للتعاون الثلاثى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".
كما تعهد رئيس كوريا الجنوبية، بمواصلة الجهود لنزع السلاح النووى من كوريا الشمالية، وإرساء السلام الدائم.
وشدد مون مرة أخرى على ثلاثة مبادئ أساسية فى العلاقات بين الكوريتين وهى عدم التسامح مع الحرب مطلقًا، وضمان الأمن المتبادل، والازدهار المشترك، معربًا عن أمله فى أن تبدأ كوريا الشمالية التعاون مع غيرها من الدول والمشاركة فى "مبادرة تعاون شمال شرق آسيا"، والتى تهدف إلى تعزيز الشراكات ضد الأزمات العامة، كجائحة كورونا.
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