واشنطن تعد إجراءات إضافية ضد مسؤولين فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إن الحكومة الأمريكية تعد "إجراءات إضافية" فى الأيام المقبلة ضد المسؤولين عن حملة القمع العنيفة والانقلاب العسكرى فى ميانمار.





وأضاف سوليفان فى بيان "سنواصل التنسيق عن كثب مع الحلفاء والشركاء فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وحول العالم لمحاسبة المسؤولين عن العنف". وتابع قائلا: "نعد إجراءات إضافية لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين عن اندلاع العنف الأخير والانقلاب... سيكون لدينا المزيد لنشاركه فى الأيام المقبلة". وأعلنت الولايات المتحدة فى الـ23 من فبراير عن فرض عقوبات على عضوين فى المجلس العسكرى فى ميانمار، وهددت بمزيد من الإجراءات، بسبب انقلاب الأول من فبراير الجاري.

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