نتنياهو: إيران وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية ولن نسمح لها بالنووى

جدة - نرمين السيد - حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إيران مسؤولية الانفجار الذى تعرضت له سفينة إسرائيلية قبالة ساحل خليج عمان، يوم الجمعة الماضى، رافضًا الإفصاح عن رد إسرائيل المرتقب على هذا الهجوم.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال نتنياهو فى تصريحات لراديو "كان"، اليوم الإثنين: "كانت حقًا عملية إيرانية. هذا واضح". وبحسب الوكالة، فإنه لدى سؤال نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم، كرر نتنياهو تصريحاته السابقة عن عزمه على منع إيران من تطوير أى قدرات نووية، دون إفصاح عن طبيعة الرد الإسرائيلى على الهجوم.

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