حكم تاريخى.. تغريم فيسبوك 650 مليون دولار فى إلينوى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وكان المحامى فى شيكاغو، جاى إديلسون، أقام دعوى قضائية ضد فيسبوك فى 2015، متهمًا شبكة التواصل الاجتماعى بجمع بيانات بيومترية، للتعرف على الوجوه فى خرق لقانون حول الخصوصية فى إلينوى منذ 2008، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ووافقت فيس بوك أواخر يناير 2020 على دفع 550 مليون دولار بعدما فشلت فى الدفع لإلغاء الدعوى التى رفعت فى 2018، إلا أنه فى يوليو 2020، أقر القاضى المسؤول عن القضية، جيمس دوناتو، بأن المبلغ غير كاف.

وخلال المحاكمة، وردت معلومات تفيد بأن فيسبوك تنتهك قانون إلينوى بتخزين البيانات البيومترية دون إذن المستخدمين.

واقترح فيسبوك فى 2019 أن تكون خاصية التعرف على الوجوه فى الشبكة الاجتماعية اختيارية فحسب.

ومن جانبه، وصف دوناتو قرار المحكمة بأنه "نتيجة تاريخية"، ويمثل "انتصارًا كبيرًا للمستهلكين فى مجال الخصوصية الرقمية المثير للجدل بشكل كبير".

وقال دوناتو، إنها "واحدة من أكبر التسويات على الإطلاق المتعلقة بانتهاك الخصوصية"، مشيرًا إلى أن المشتكين سيحصلون على 345 دولارا لكل منهم تعويضًا.