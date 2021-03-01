كوريا الجنوبية تدين بشدة استخدام قوات الجيش والشرطة في ميانمار العنف لقمع المتظاهرين

أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن قلقها الشديد بعد أنباء عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين في مسيرات مؤيدة للديمقراطية في ميانمار.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أن سول أدانت بشدة استخدام الجيش والشرطة في ميانمار العنف لقمع المدنيين المطالبين بالديمقراطية، وذلك وفقا لبيان صادر اليوم الإثنين عن متحدث باسم وزارة الخارجية.
وقال البيان إن سول تحث ميانمار على الوقف الفوري لمثل هذا الاستخدام للقوة، كما أضاف أنها ستواصل - مع المجتمع الدولي - مراقبة التطورات الجارية بهذا البلد واتخاذ التدابير المناسبة.
يشار إلى أنه وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين أمس (الأحد) حيث فتحت قوات الأمن النار على الحشود المتجمعة للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونج سان سوتشي المنتخبة ديمقراطيا.
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