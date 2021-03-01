الإمارات.. تشكيل مجلس إدارة أدنوك برئاسة بن زايد

أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، برئاسة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يضم مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في عضويته كلًا من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وخلدون خليفة المبارك، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، وجاسم محمد الزعابي، وسهيل محمد المزروعي، وأحمد علي الصايغ، والمهندس عويضة مرشد المرر.

كما أصدر الشيخ خليفة، قرارًا آخرًا بتعيين الدكتور سلطان أحمد الجابر عضوًا منتدبًا لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بالإضافة إلى منصبه الحالي رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

إلى ذلك، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قرارًا بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وتضم اللجنة التنفيذية في عضويتها كلًا من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وخلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد الزعابي، وسهيل محمد المزروعي، وأحمد علي الصايغ.