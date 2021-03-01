ذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الإثنين، أن هناك نحو 20 شخصا هاجموا مركز شرطة كيسارياني شرق العاصمة اليونانية أثينا بالقنابل النارية والحجارة أمس الأحد.
وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن المهاجمين لقسم الشرطة كانوا ملثمين، مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات.
وأضافت أن دراجتين تضررتا من دراجات دورية الشرطة اليونانية، فيما تم اعتقال 3 أشخاص من المهاجمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أثينا: هجوم 20 شخصا على قسم شرطة شرق البلاد بالقنابل والحجارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.