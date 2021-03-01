بسبب خلافات عائلية..الصدر يلوح بالانسحاب من الانتخابات العراقية

لوح زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، بسحب التيار من الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن "هناك صراعات بين العائلة الصدرية".

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إن هناك صراعات تتفاقم بين العائلة الصدرية، والوضع مخيب للآمال جدًا.

نقل عن الصدر تهديده بعدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية وسحب التيار الصدري منها حال استمرار الخلافات داخل العائلة الصدرية، مشيرا إلى أن من ينسى وطنه ودينه وعقيدته من أجل مغانم سياسية .

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجرائها في 16 من شهر أكتوبر المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 يناير 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 أكتوبر 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظرًا لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجامًا مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.