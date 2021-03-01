السكرتير العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه الشديد إزاء حملة القمع في ميانمار

أدان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة حملة القمع التي تقوم بها السلطات في ميانمار، كما وصف استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية بأنه "أمر غير مقبول"، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الاثنين/- إن جوتيريش أعرب عن قلقه الشديد إزاء زيادة عدد القتلى والإصابات الخطيرة جراء استخدام العنف في ميانمار.

وأضاف دوجاريك أن السكرتير العام للأمم المتحدة يحث المجتمع الدولي على التكاتف وإرسال إشارة واضحة إلى الجيش في ميانمار بأنه يجب عليه احترام إرادة الشعب كما تم التعبير عنها من خلال الانتخابات ووقف القمع.

ومن جانبهم، أدان مسئولون أمريكيون أبرزهم وزير الخارجية أنطوني بلينكين أعمال العنف في ميانمار كما أصدر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بيانا قال فيه إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء العنف وتدعم شعب ميانمار الذي يواصل التعبير بشجاعة عن تطلعاته للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.