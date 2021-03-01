فلسطين.. منع دخول السيارات إلى رام الله بسبب كورونا

منع الأمن الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، المركبات من خارج محافظة رام الله من الدخول تطبيقًا لإجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، وفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية.
جاء ذلك بعدما قررت الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية مدتها 12 يوما، تمنع خلالها التنقل بين المحافظات فضلًا عن إغلاق المدارس والجامعات .
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أول أمس السبت، إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا" والتي بدأت من الأحد ولمدة 12 يوما.
وتضمنت القرارات منع حركة السيارات وجميع وسائل النقل من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، مع إغلاق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والمخابز، على أن يكون يوما الجمعة والسبت إغلاقا تاما ولا يسمح بالتنقل، وتمنع حركة السيارات بمختلف أنواعها.
كما يتم تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12 يوما بما يشمل رياض الأطفال، أما الحضانات فيترك أمرها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وتُعامل كل حالة على حدة.
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