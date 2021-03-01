عاجل.. وصول أول سفير إماراتى إلى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وصل السفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد محمود آل خاجة، إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، فى أول زيارة له إلى هناك منذ توليه مهام منصبه، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية فى الإمارات.





وكانت الخارجية الإسرائيلية رحبت بزيارة السفير الإماراتى، عشية وصوله، حيث تمتد الزيارة حتى يوم الجمعة المقبل، متمنية له النجاح فى مهمته. ومن جانبه، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإماراتية، حسن كعبية، أن وصول السفير إلى تل أبيب "يؤكد على استمرار انطلاق قنوات السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بقوة كبيرة".

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