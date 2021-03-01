عاجل.. إيران: لن نزود وكالة الطاقة بأى معلومات عن منشآتنا

جدة - نرمين السيد - أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الإثنين، رفضها تزويد الوكالة الدولية للطاقة بأى معلومات، مشترطة رفع الحظر والعقوبات الأمريكية عن طهران أولاً، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية منذ قليل.





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