الأردن.. مسؤول صحي: أزمة كورونا لن تنته بدون هذا الأمر

قال رئيس المركز الوطني مكافحة الأوبئة في الأردن، فراس الهواري، اليوم الاثنين: إن أزمة فيروس كورونا، "لن تنتهي دون وجود اللقاحات المضادة للوباء".
وأضاف الهواري، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أن أي "إجراء يتخذ لمكافحة فيروس كورونا يحتاج من أسبوعين إلى 3 أسابيع لتقييم الوضع الوبائي".
وأشار إلى أن ما كان يساهم في زيادة المنحنى الوبائي سابقا هي المحافظات، حيث إن حظر أيام الجمعة وزيادة ساعات الحظر "سيخفض عدد الإصابات بالفيروس في العاصمة عمان".
وأوضح أن بعد إلغاء الحظر الشامل في يناير 2021، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس، حيث إنّ تحقيق التوازن بين الصحة والاقتصاد هو تطبيق إجراءات اقل ضررا بالاقتصاد للوصول إلى الحد المقبول بالاصابات.
ولفت إلى أن العقوبة تعتبر رادع لمخالفي أوامر الدفاع ويساعد في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن كلما زادت المراقبة على المنشآت والمحال التجارية يخفض عدد الإصابات بالفيروس، لكن المراقبة الذاتية وخاصة داخل المنازل وعند الزيارات تحتاج لوعي المواطن.
وأوضح الهواري أن التدخين أحد أكثر اسباب نقل الفيروس لعدم ارتداء الكمامة.
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